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Головна Світ Україні не потрібні посередники для спілкування з командою Трампа, - МЗС

Україні не потрібні посередники для спілкування з командою Трампа, - МЗС

Дар'я Куркіна
6 грудня, 2024 п'ятниця
18:40
Світ МЗС України

Україна не потребує посередників для комунікації з командою майбутнього президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни

Зміст

Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що всі питання "вирішуються в прямому американському діалозі", коментуючи заяву угорського колеги Петера Сіярто про готовність Будапешта "допомогти" Трампу завершити війну РФ проти України.

"Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним президентом, і президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ, і керівника Офісу президента. Тому всі ці питання вирішуються у прямому американському діалозі і просто немає потреби звертатися для цього до посередників", - заявив Тихий.

  • 2 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 2 грудня здійснив візит до Москви, де зустрівся із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
МЗС
МЗС України
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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