Україні не потрібні посередники для спілкування з командою Трампа, - МЗС

Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що всі питання "вирішуються в прямому американському діалозі", коментуючи заяву угорського колеги Петера Сіярто про готовність Будапешта "допомогти" Трампу завершити війну РФ проти України.

"Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним президентом, і президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ, і керівника Офісу президента. Тому всі ці питання вирішуються у прямому американському діалозі і просто немає потреби звертатися для цього до посередників", - заявив Тихий.