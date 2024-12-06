Україні не потрібні посередники для спілкування з командою Трампа, - МЗС
Україна не потребує посередників для комунікації з командою майбутнього президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни
Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Укрінформ.
Він підкреслив, що всі питання "вирішуються в прямому американському діалозі", коментуючи заяву угорського колеги Петера Сіярто про готовність Будапешта "допомогти" Трампу завершити війну РФ проти України.
"Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним президентом, і президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ, і керівника Офісу президента. Тому всі ці питання вирішуються у прямому американському діалозі і просто немає потреби звертатися для цього до посередників", - заявив Тихий.
- 2 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 2 грудня здійснив візит до Москви, де зустрівся із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
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