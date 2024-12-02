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"Угорщина на боці миру": Сіярто зустрівся з Лавровим у Москві

Дар'я Куркіна
2 грудня, 2024 понедiлок
15:18
Світ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 2 грудня здійснив візит до Москви, де зустрівся із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим

Зміст

Про це він повідомив у Facebook.

"Угорщина на боці миру. За останню тисячу днів остаточно доведено, що війна в Україні не має розв’язку на полі бою, тому розв’язку потрібно шукати за столом переговорів", - написав Сіярто.

За його словами, "розрив дипломатичних відносин робить неможливим вирішення (війни, - ред.) шляхом переговорів і, отже, припинення війни".

Глава угорського МЗС також заявив, що Будапешт підтримує діалог між Києвом і Москвою, оскільки "лише так миротворча місія має шанси на успіх".

"Миротворчу місію" Орбана 

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою тодішній президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні, замість того щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

18 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора".

1 серпня в Угорщині заявили, що Орбан завершив свою "миротворчу місію" щодо України.

Орбан вважає, що президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну в Україні.

У вересні Орбан заявив, що війну в Україні неможливо завершити на полі бою, тому він готує нові "миротворчі" ініціативи.

Теги:
Новини
Україна
Росія
МЗС
Сергій Лавров
Угорщина
Війна з Росією
переговори з РФ
Москва
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