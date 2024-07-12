Орбан зустрівся з Трампом і обговорив із ним війну в Україні, назвавши це "місією миру"

Про це повідомляє Reuters.

Речник угорського прем'єра розповів, що Трамп і Орбан зустрілися в будинку першого Мар-а-Лаго у Флориді "як наступна зупинка його миротворчої місії"

"Дискусія йшла про можливості миру", - заявив спікер Орбана.



Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

"Яка б авантюра не здійснювалася без згоди або підтримки України, не відповідає нашій політиці, зовнішній політиці Сполучених Штатів", — сказав Салліван.

Самопроголошена миротворча місія Орбана також роздратувала багатьох членів Європейського Союзу, головування в якому Угорщина прийняла на початку цього місяця.

У посольстві Угорщини у Вашингтоні відмовилися коментувати заплановану зустріч із Трампом.

Орбан брав участь у саміті НАТО, де делегація Угорщини висловила неприйняття ключових позицій НАТО, але не блокувала дії Альянсу.