Орбан зустрівся з Трампом і обговорив із ним війну в Україні, назвавши це "місією миру"
11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України
Про це повідомляє Reuters.
Речник угорського прем'єра розповів, що Трамп і Орбан зустрілися в будинку першого Мар-а-Лаго у Флориді "як наступна зупинка його миротворчої місії"
"Дискусія йшла про можливості миру", - заявив спікер Орбана.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.
"Яка б авантюра не здійснювалася без згоди або підтримки України, не відповідає нашій політиці, зовнішній політиці Сполучених Штатів", — сказав Салліван.
Самопроголошена миротворча місія Орбана також роздратувала багатьох членів Європейського Союзу, головування в якому Угорщина прийняла на початку цього місяця.
У посольстві Угорщини у Вашингтоні відмовилися коментувати заплановану зустріч із Трампом.
Орбан брав участь у саміті НАТО, де делегація Угорщини висловила неприйняття ключових позицій НАТО, але не блокувала дії Альянсу.
- Глава ліберальної групи "Оновлена Європа" Валері Хаєр закликала Європейську раду вивчити усі способи, які дозволять позбавити Угорщину головування в Раді ЄС, оскільки угорський прем’єр Віктор Орбан "діє всупереч" інтересам блоку.
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