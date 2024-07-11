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У Європарламенті закликали припинити головування Угорщини в Раді ЄС

11 липня, 2024 четвер
16:18
Світ Віктор Орбан

Глава ліберальної групи "Оновлена Європа" Валері Хаєр закликала Європейську раду вивчити усі способи, які дозволять позбавити Угорщину головування в Раді ЄС, оскільки угорський прем’єр Віктор Орбан "діє всупереч" інтересам блоку

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

"Прем’єр-міністр Угорщини підриває позиції, прийняті Європейським Союзом, і діє всупереч нашим інтересам, і це має припинитися. Настав час приборкати шахрайське президентство Віктора Орбана в Раді", - заявила Хаєр.

Зазначено, що Угорщина почала головувати в Раді Європейського Союзу 1 липня й має робити це протягом 6 місяців, однак очільник уряду держави Орбан "розпалив суперечки своєю поїздкою до Володимира Путіна в Москву".

"Його удавана миротворча місія є загрозою безпеці, його ізольоване спілкування є лише димовою завісою для його власних інтересів і провалюється з тріском. Нещодавні напади Росії, в тому числі на дитячу лікарню в Києві через 48 годин після передбачуваної миротворчої місії, просто огидні", - підкреслила очільниця групи "Оновлена Європа".

  • Від 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року. Гаслом угорського головування став видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).
  • 4 липня повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 2 липня відвідав Київ та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, 5 липня поїде до Москви.
  • Того ж дня президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Європейському Союзі, не може взаємодіяти з Російською Федерацією від імені блоку.
Теги:
Україна
ЄС
Рада Європи
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
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