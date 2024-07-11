У Європарламенті закликали припинити головування Угорщини в Раді ЄС

Про це повідомляє The Guardian.

"Прем’єр-міністр Угорщини підриває позиції, прийняті Європейським Союзом, і діє всупереч нашим інтересам, і це має припинитися. Настав час приборкати шахрайське президентство Віктора Орбана в Раді", - заявила Хаєр.

Зазначено, що Угорщина почала головувати в Раді Європейського Союзу 1 липня й має робити це протягом 6 місяців, однак очільник уряду держави Орбан "розпалив суперечки своєю поїздкою до Володимира Путіна в Москву".

"Його удавана миротворча місія є загрозою безпеці, його ізольоване спілкування є лише димовою завісою для його власних інтересів і провалюється з тріском. Нещодавні напади Росії, в тому числі на дитячу лікарню в Києві через 48 годин після передбачуваної миротворчої місії, просто огидні", - підкреслила очільниця групи "Оновлена Європа".