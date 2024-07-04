Країна, яка головує в ЄС, не має повноважень від імені унії взаємодіяти з РФ, - президент Євроради Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Європейському Союзі, не може взаємодіяти з Російською Федерацією від імені блоку
Про це він написав у соцмережі Х.
Наразі з 1 липня в Євросоюзі почала головувати Угорщина. Вона наступні пів року організовуватиме роботу Ради ЄС.
Мішель підкреслив, що позиція Євроради однозначна стосовно того, що Росія є державою-агресором, а Україна - жертвою.
"Чергове головування в ЄС не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. Європейська Рада ясно дає зрозуміти: Росія - агресор, Україна - жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбутися без України", - написав він.
Таке повідомлення президент Євроради опублікував на тлі заяв, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може прибути до Москви.
- Від 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року. Гаслом угорського головування став видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).
- Сьогодні повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 2 липня відвідав Київ та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, 5 липня поїде до Москви.
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