Країна, яка головує в ЄС, не має повноважень від імені унії взаємодіяти з РФ, - президент Євроради Мішель

Про це він написав у соцмережі Х.

Наразі з 1 липня в Євросоюзі почала головувати Угорщина. Вона наступні пів року організовуватиме роботу Ради ЄС.

Мішель підкреслив, що позиція Євроради однозначна стосовно того, що Росія є державою-агресором, а Україна - жертвою.

"Чергове головування в ЄС не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. Європейська Рада ясно дає зрозуміти: Росія - агресор, Україна - жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбутися без України", - написав він.

Таке повідомлення президент Євроради опублікував на тлі заяв, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може прибути до Москви.