Орбан їде в Москву після візиту до Києва, - Радіо Свобода

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на співрозмовника в угорському уряді, а також журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу, з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, Орбан відвідає Кремль разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Останній був у РФ більше 5 разів із початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Водночас очільник уряду Угорщини востаннє відвідував російську столицю у вересні 2022 року - тоді він віддав шану на похоронах колишнього президента СРСР Михайла Горбачова.

"Очікується, що завтра Віктор Орбан поїде до Москви, лише через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва у вівторок, як повідомили мені різні посадовці Заходу та Центральної та Східної Європи. Міністр закордонних справ Петер Сіярто (приятель Лаврова) теж їде", - написав журналіст Пані.