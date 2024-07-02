До Києва прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Про це повідомляє Index.

Як зазначили у виданні, основними цілями його візиту є обговорення можливості досягнення миру.

За словами прессекретаря Орбана, під час свого перебування у Києві прем'єр Угорщини зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

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Окрім питання миру, Орбан і Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.