До Києва прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
У вівторок, 2 липня, до української столиці для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Про це повідомляє Index.
Як зазначили у виданні, основними цілями його візиту є обговорення можливості досягнення миру.
За словами прессекретаря Орбана, під час свого перебування у Києві прем'єр Угорщини зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
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Окрім питання миру, Орбан і Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.
- Раніше Орбан заявив, що не блокуватиме процес вступу України до ЄС, але водночас не підтримує його.
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