Угорщина не згодна з цим, але процес не блокуємо, - Орбан про переговори про вступ України до ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю Funke, пише Frankfurter Allgemeine.

"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів". Переговори є "суто політично вмотивованим процесом", - заявив Віктор Орбан.

За його словами, спершу треба "вивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці".

Він також висловився про наслідки вступу України для сільського господарства ЄС. "Зараз ми починаємо переговори без ясності, і це не дуже добре", - додав прем'єр Угорщини.