Угорщина не згодна з цим, але процес не блокуємо, - Орбан про переговори про вступ України до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не блокуватиме процес вступу України до ЄС, але водночас не підтримує його
Про це він заявив в інтерв'ю Funke, пише Frankfurter Allgemeine.
"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів". Переговори є "суто політично вмотивованим процесом", - заявив Віктор Орбан.
За його словами, спершу треба "вивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці".
Він також висловився про наслідки вступу України для сільського господарства ЄС. "Зараз ми починаємо переговори без ясності, і це не дуже добре", - додав прем'єр Угорщини.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо вступу України в Європейський Союз стартують у вівторок, 25 червня.
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