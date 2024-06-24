Кулеба назвав дату початку переговорів щодо вступу України в ЄС

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я подякував 27 країнам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", - заявив Кулеба після виступу перед Радою ЄС із закордонних справ.

Міністр додав, що також наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС для подальшого придушення військової економіки російського диктатора Володимира Путіна та привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Окремо наголосив на необхідності прискорення поставок військової допомоги, особливо протиповітряної оборони, розширення виробництва оборонної промисловості. Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - підкреслив голова МЗС України.