Рада ЄС офіційно затвердила переговорні рамки щодо вступу України та Молдови: запуск переговорів - 25 червня
Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку - міжурядові конференції відбудуться у вівторок, 25 червня
Про це повідомляє бельгійське головування в ЄС.
"Рада ЄС прийняла загальні позиції ЄС, зокрема переговорні рамки для переговорів про вступ з Україною та Молдовою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відкриває шлях для запуску переговорів 25 червня у Люксембурзі - на 15:30 з Україною, з Молдовою - на 18:00.
Напередодні президентка Молдови Мая Санду повідомила, що підписала указ про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС у п'ятницю, 21 червня.
"Стати членом ЄС - це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня", - написала Санду.
- Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.
- 14 червня посли Євросоюзу домовилися про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до блоку - перші міжурядові конференції відбудуться 25 червня.
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