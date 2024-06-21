Рада ЄС офіційно затвердила переговорні рамки щодо вступу України та Молдови: запуск переговорів - 25 червня

Про це повідомляє бельгійське головування в ЄС.

"Рада ЄС прийняла загальні позиції ЄС, зокрема переговорні рамки для переговорів про вступ з Україною та Молдовою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відкриває шлях для запуску переговорів 25 червня у Люксембурзі - на 15:30 з Україною, з Молдовою - на 18:00.

Напередодні президентка Молдови Мая Санду повідомила, що підписала указ про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС у п'ятницю, 21 червня.

"Стати членом ЄС - це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня", - написала Санду.