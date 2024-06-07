Єврокомісія запропонує Україні почати переговори щодо вступу в ЄС вже у червні, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три власні джерела.

Зазначається, що Єврокомісія наполягає на тому, щоб розпочати офіційні переговори з Україною та Молдовою уже в червні, "щоб дати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх прагнень до ЄС".

Натомість рішення щодо рекомендації початку переговорів Єврокомісія оголосить 7 червня. Натомість Грузія, яка прийняла закон про "іноземних агентів" всупереч попередженням Брюсселя, не отримає "зеленого світла".

"Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності від урядів ЄС, і очікується, що Угорщина висуне заперечення, посилаючись на питання, зокрема ставлення Києва до угорської меншини в Україні", - йдеться у повідомленні.

З 1 липня Угорщина перейде до головування в ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялось, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.