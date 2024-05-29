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ЄС планує розпочати з Україною переговори щодо вступу до 1 липня, — Politico

29 травня, 2024 середа
17:37
Світ Україна ЄС

Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав

Зміст

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

За даними видання, представники урядів 27 країн ЄС 29 травня обговорять проєкт рамкової програми переговорів Комісії щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Один із європейських чиновників розповів журналістам, що Бельгія, яка наразі головує в ЄС, прагне до того, щоб переговори розпочалися 25 червня на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС.

"Хоча в останньому звіті Комісії щодо України висвітлюються деякі реформи, які Києву ще потрібно було зробити, перш ніж можна було розпочати переговори, офіційні особи кажуть, що Україна виконала більшу частину домашнього завдання. Це включає реформи для захисту етнічних і мовних меншин, як рекомендовано Венеціанською комісією", - пише видання.

За словами джерел, мало хто хоче чекати ще одного звіту, щоб підтвердити прогрес України в письмовій формі, оскільки єврокомісар із розширення, угорець Олівер Варгеї, може затримати процес.

Зазначається, що дипломати не очікують укладення угоди негайно, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити. За їхніми словами, ідея полягає в тому, щоб почати обговорення чутливих питань, включно з правами нацменшин, які є ключовими для Угорщини для досягнення угоди найближчими тижнями.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
євроінтеграція
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