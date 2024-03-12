ЗМІ дізналися, які кроки України на шляху до ЄС Єврокомісія вважає незавершеними

Про це йдеться у документах, які є в розпорядженні "Радіо Свобода".

Зазначається, що від України очікують збільшення штату Національного антикорупційного бюро, збільшення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, ухвалення закону про лобіювання як частини антиолігархічного плану дій та врахування рекомендацій Венеційської комісії в частині законодавства про нацменшини, державну мову, ЗМІ та освіту.

Водночас профільний єврокомісар із розширення Олівер Варгеї, як стало відомо журналістам, запропонує вважати виконаними два з чотирьох кроків – збільшення чисельності працівників НАБУ й скасування обмеження повноважень НАЗК. Агентство має право перевіряти вже перевірені активи, якщо надійшла нова інформація, а також законність майна, придбаного декларантами до призначення на державну службу.

Пропонується не визнати виконаним пункт про лобіювання, адже супутній законопроєкт, що регулює відповідальність і санкції, очікує на голосування у другому читанні.

Не позначена як виконана і рекомендація щодо прав нацменшин, але перелічуються кроки України в цьому напрямку: зокрема, зміни до законодавства в грудні 2023-го, що передбачають правила щодо навчання мовами меншин, достатню мовну квоту в ЗМІ та пропорційні права і критерії використання мов меншин у суспільному житті. Згадана й дорожня карта з питань освіти, схвалена в лютому 2024-го, якою передбачене, зокрема, ухвалення закону про професійне навчання, що дозволить здійснювати його мовами меншин.

Утім, за даними джерел видання, деякі єврокомісари пропонують оцінити зусилля України вище, визнавши виконаними вимоги щодо лобіювання й нацменшин. Щодо першого, політики розраховують, що Рада ухвалить відповідний супутній законопроєкт до кінця тижня. Щодо другого, то згадка закону про професійне навчання "не повинна розглядатися як нова вимога Єврокомісії", вважають деякі єврокомісари.