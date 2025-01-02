РФ атакувала дроном Станіслав на Херсонщині: двоє потерпілих у важкому стані

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Під ворожий удар потрапив 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. У нього – вибухова травма, контузія, осколкові поранення кінцівок та обличчя", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також унаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, контузію, часткову ампутацію стопи, поранення ніг.

"Обоє потерпілих перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя", - розповіли у пресслужбі.