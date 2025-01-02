РФ атакувала дроном Станіслав на Херсонщині: двоє потерпілих у важкому стані
Російська окупаційна армія 2 січня атакувала з БПЛА Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків. В одного з них часткова ампутація стопи
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Під ворожий удар потрапив 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. У нього – вибухова травма, контузія, осколкові поранення кінцівок та обличчя", - йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Також унаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, контузію, часткову ампутацію стопи, поранення ніг.
"Обоє потерпілих перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя", - розповіли у пресслужбі.
- У ніч на 2 січня російська армія атакувала з танка село Михайлівка в Херсонській області.
- Також 2 січня армія РФ обстріляла маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого постраждали чотири людини.
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