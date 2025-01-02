Росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні: постраждали чотири людини

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Росіяни обстріляли маршрутне таксі в Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє чоловіків. Вони дістали вибухові травми, контузії та осколкові поранення ніг", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що потерпілих доставили до лікарні.

Згодом в ОВА повідомили, що до лікарні також звернулася 45-річна жінка, яка постраждала через російський обстріл по маршрутці. У неї діагностували вибухову травму та осколкові поранення обличчя. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.