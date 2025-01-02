Росіяни атакували Михайлівку на Херсонщині з танка: пошкоджено будинок культури
Уночі 2 січня російська окупаційна армія атакувала з танка село Михайлівка в Херсонській області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні вночі російська армія атакувала Михайлівку Бериславського району. Ворог обстріляв село з танка", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено місцевий будинок культури.
"На щастя, місцеві жителі не постраждали", - додали в ОВА.
Фото: Херсонська ОВА
Фото: Херсонська ОВА
- 1 січня російські окупанти атакували Херсон та область, унаслідок чого загинув 23-річний волонтер, поранення дістали ще кілька людей. Один із травмованих під час обстрілу ввечері помер у лікарні.
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