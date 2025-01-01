У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У перший день нового року росіяни обірвали життя херсонця", – написав Прокудін.

За його словами, чоловік отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок ворожого удару по Дніпровському району Херсона.

Згодом очільник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що загиблому було 23 роки.

"Загиблий хлопець – волонтер, який був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади", – додав Мрочко.