У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер
Російські окупанти в середу, 1 січня, завдали удару по Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого загинув 23-річний волонтер
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У перший день нового року росіяни обірвали життя херсонця", – написав Прокудін.
За його словами, чоловік отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок ворожого удару по Дніпровському району Херсона.
Згодом очільник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що загиблому було 23 роки.
"Загиблий хлопець – волонтер, який був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади", – додав Мрочко.
- Ввечері вівторка, 31 рудня, російські терористи обстріляли Дніпровський район Херсона.
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