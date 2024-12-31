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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ ввечері 31 грудня вдарила по Херсону, є поранена

РФ ввечері 31 грудня вдарила по Херсону, є поранена

Влад Дідусь
31 грудня, 2024 вiвторок
21:24
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

Ввечері вівторка, 31 рудня, російські терористи обстріляли Дніпровський район Херсона

Зміст

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Росіяни обстріляли Дніпровський район близько 20:30.

"До однієї з херсонських лікарень доправлено 71-річну жінку. Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, забиту рану голови внаслідок ворожого обстрілу. На момент атаки рашистів постраждала була в приміщенні", - йдеться у повідомленні.

  • Вранці вівторка, 31 грудня, російські окупанти з безпілотника атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого водій отримав поранення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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