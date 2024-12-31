РФ ввечері 31 грудня вдарила по Херсону, є поранена
Ввечері вівторка, 31 рудня, російські терористи обстріляли Дніпровський район Херсона
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Росіяни обстріляли Дніпровський район близько 20:30.
"До однієї з херсонських лікарень доправлено 71-річну жінку. Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, забиту рану голови внаслідок ворожого обстрілу. На момент атаки рашистів постраждала була в приміщенні", - йдеться у повідомленні.
- Вранці вівторка, 31 грудня, російські окупанти з безпілотника атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого водій отримав поранення.
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