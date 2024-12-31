У Херсоні окупанти атакували з дрона маршрутку: постраждав водій
У вівторок, 31 грудня, російські окупанти з безпілотника атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого водій отримав поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, в момент ворожого удару в салоні маршрутки перебували четверо людей.
У Херсонській ОВА додали, що внаслідок атаки вибухову травму і контузію дістав 39-річний водій. Наразі він перебуває у лікарні.
- Протягом минулої доби 30 грудня через атаки російських окупантів на Херсонщині 7 людей отримали поранення.
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