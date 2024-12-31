У Херсоні окупанти атакували з дрона маршрутку: постраждав водій

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, в момент ворожого удару в салоні маршрутки перебували четверо людей.

У Херсонській ОВА додали, що внаслідок атаки вибухову травму і контузію дістав 39-річний водій. Наразі він перебуває у лікарні.