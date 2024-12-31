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У Херсоні окупанти атакували з дрона маршрутку: постраждав водій

Юлія Лаврук
31 грудня, 2024 вiвторок
12:34
Війна з Росією

У вівторок, 31 грудня, російські окупанти з безпілотника атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого водій отримав поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, в момент ворожого удару в салоні маршрутки перебували четверо людей.

У Херсонській ОВА додали, що внаслідок атаки вибухову травму і контузію дістав 39-річний водій. Наразі він перебуває у лікарні.

  • Протягом минулої доби 30 грудня через атаки російських окупантів на Херсонщині 7 людей отримали поранення.
Теги:
Відео
Новини
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
безпілотник
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