На Херсонщині росіяни за добу поранили 7 людей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, 30 грудня під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Олександрівка, Станіслав, Білозерка, Широка Балка, Берислав, Золота Балка, Антонівка, Шляхове, Зміївка, Новодмитрівка, Дудчани, Новоберислав, Кізомис, Тягинка, Придніпровське, Благовіщенське, Приозерне, Комишани, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Молодіжне, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Саблуківка, Садове, Софіївка, Токарівка, Червоний Маяк, Янтарне і Херсон.

Російські військові завдали ударів по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Крім того, окупанти понівечили газопровід, водоочисну станцію, гаражі, комунальний та приватний транспорт.

За словами Олександра Прокудіна, через російську агресію семеро людей отримали поранення.