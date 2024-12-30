Росіяни скинули вибухівку з дрона на жителів Антонівки на Херсонщині: є постраждалі

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Так, близько 21:30 під ударом ворожого безпілотника опинились жителі Антонівки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка.

Зазначається, що у потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини - контузія та перелом гомілок.

Обох постраждалих, як кажуть в ОВА, шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.