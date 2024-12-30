Росіяни скинули вибухівку з дрона на жителів Антонівки на Херсонщині: є постраждалі
Увечері 29 грудня російська окупаційна армія скинула вибухівку з безпілотника на жителів Антонівки Херсонської області. Через це постраждали дві людини
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Так, близько 21:30 під ударом ворожого безпілотника опинились жителі Антонівки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка.
Зазначається, що у потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини - контузія та перелом гомілок.
Обох постраждалих, як кажуть в ОВА, шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
- Удень 29 грудня російська окупаційна армія скинула вибухівку з безпілотника на жительку Станіслава в Херсонській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе