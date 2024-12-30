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Росіяни скинули вибухівку з дрона на жителів Антонівки на Херсонщині: є постраждалі

Катерина Єсікова
30 грудня, 2024 понедiлок
00:10
Війна з Росією новини

Увечері 29 грудня російська окупаційна армія скинула вибухівку з безпілотника на жителів Антонівки Херсонської області. Через це постраждали дві людини

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Так, близько 21:30 під ударом ворожого безпілотника опинились жителі Антонівки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка.

Зазначається, що у потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини - контузія та перелом гомілок.

Обох постраждалих, як кажуть в ОВА, шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

  • Удень 29 грудня російська окупаційна армія скинула вибухівку з безпілотника на жительку Станіслава в Херсонській області.
Теги:
Новини
російська армія
Херсонщина
безпілотник
Військові новини
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