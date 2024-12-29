Росіяни скинули вибухівку з дрона на жительку Станіслава на Херсонщині
Удень 29 грудня російська окупаційна армія скинула вибухівку з безпілотника на жительку Станіслава в Херсонській області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні опівдні військові РФ скинули вибухівку з дрона на жительку Станіслава. Жінка 1984 року народження дістала вибухову травму та осколкове поранення ноги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілій надали меддопомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.
- Росія атакує цивільне населення України. Минулої доби на Донеччині загинула людина, а на Херсонщині постраждали 13 людей, серед яких діти.
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