Росіяни скинули вибухівку з дрона на жительку Станіслава на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні опівдні військові РФ скинули вибухівку з дрона на жительку Станіслава. Жінка 1984 року народження дістала вибухову травму та осколкове поранення ноги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілій надали меддопомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.