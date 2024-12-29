Росія атакує цивільне населення України: минулої доби на Донеччині загинула людина, а на Херсонщині постраждали 13 людей, серед яких діти

Про це інформує Національна поліція України.

Донеччина

На Донеччині правоохоронці зафіксували 2844 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ та село Котлине.

"Пошкоджено 11 цивільних об’єктів, з них 9 житлових будинків", - зазначили в поліції.

Повідомляється, що у Котлиному внаслідок ворожої атаки загинула людина.

"Покровськ росіяни накрили з артилерії, постраждав приватний будинок. У Мирнограді – пошкоджено багатоквартирний будинок. У Лимані внаслідок артобстрілу руйнувань зазнали багатоквартирний та 2 приватні будинки, господарча споруда. Артилерійськими ударами у Костянтинівці пошкоджено 4 оселі, гараж", - йдеться у повідомленні.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Херсонщина

Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти Бериславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БПЛА.

"Минулої доби від підступних атак противника потерпали Херсон, Антонівка, Садове, Білозерка, Томина Балка, Придніпровське, Інженерне, Приозерне, Інгулець, Берислав, Новорайськ, Зміївка, Золота Балка, Нововоронцовка, Саблуківка та Гаврилівка", - розповіли в поліції.

Пошкоджень зазнали 25 об’єктів: 13 приватних та два багатоквартирні будинки, три автомобілі, дві адміністративні будівлі, магазин, гараж, господарча споруда та газопровід.

Вночі внаслідок артилерійського обстрілу Центрального району Херсона пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Також зранку ворожими снарядами було пошкоджено приватний і два багатоквартирні будинки.

У Дніпровському районі росіяни атакували з дрона два цивільних автомобілі. Внаслідок вибуху 57-річний водій був контужений, а інший 65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та осколкові поранення лівої гомілки. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

У Корабельному районі міста через ворожий артобстріл були пошкоджені газопровід і приватний будинок.

"У цьому ж районі окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав", - додали в поліції.

Вночі окупаційні війська з артилерії обстріляли і передмістя Херсона – Антонівку.

"Внаслідок влучання снаряда в будинок зазнав поранення 80-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та контузію. Населений пункт потерпав і від ударів російських безпілотників. В результаті дронової атаки мінно-вибухову травму та осколкове поранення має 38-річний місцевий житель. Також пошкоджено магазин", - йдеться у повідомленні.

Вдень російські війська завдали підступного артилерійського удару по Білозерці.

"Внаслідок обстрілу мінно-вибухові травми, контузії та осколкові поранення різних частин тіла дістали 8 місцевих жителів: троє чоловіків віком від 21 до 52 років, троє жінок – від 36 до 82 років, а також 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець. Всі були госпіталізовані. Через повторний артобстріл мінно-вибухову травму та осколкове поранення чола дістав 49-річний чоловік", - розповіли правоохоронці.

Снарядами там пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.

Внаслідок артилерійського обстрілу Приозерного пошкоджено два приватні будинки, а Саблуківки і Томиної Балки – по одному будинку.

Через атаку ворожого БПЛА пошкоджено приватний будинок у Нововоронцовці.

Окупаційні війська били з реактивних систем залпового вогню по Новорайську та з мінометів по Садовому. Із місцевих жителів ніхто не постраждав.

"За минулу добу поліція відреагувала на 296 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито сім проваджень за ст. 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Запорізька область

Протягом 28 грудня окупанти застосовували артилерію, реактивні системи залпового вогню та ударні БПЛА на Василівському та Пологівському напрямках. Обійшлося без жертв.

"Упродовж минулої доби російські війська здійснили по території регіону 198 БПЛА-атак, завдали п'ять ударів з реактивних систем залпового вогню та 128 – з артилерії", - повідомили в поліції

Загалом під обстрілами окупантів перебували дев'ять населених пунктів – Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Новодарівка.

"На місцях ворожих влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ. За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Зазначається, що минулої доби поліцейські евакуювали зі Степногірська літню жінку.