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Росіяни атакували "шахедами" Миколаївщину: поранено працівника енергопідприємства

Ксенія Золотова
29 грудня, 2024 неділя
08:43
Війна з Росією шахед

У ніч на 29 грудня російська армія атакувала Чорноморську громаду Миколаївщини ударними БПЛА типу Shahed 131/36, внаслідок чого сталася пожежа на енергопідприємстві, було поранено працівника

Зміст

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, у ніч на 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 9 "шахедів".

О 00:50 ворог атакував дронами Чорноморську громаду, відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується.

Крім того, унаслідок падіння уламків відбулася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники. Поранено 49-річного працівника підприємства. Стан постраждалого задовільний.

  • Російська армія у ніч на суботу, 28 грудня, запустила на територію України ударні безпілотники. У Миколаєві лунали вибухи, зайнялися пожежі, зокрема, на даху пʼятиповерхівки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Миколаївщина
безпілотник
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