Росіяни атакували "шахедами" Миколаївщину: поранено працівника енергопідприємства

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, у ніч на 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 9 "шахедів".

О 00:50 ворог атакував дронами Чорноморську громаду, відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується.

Крім того, унаслідок падіння уламків відбулася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники. Поранено 49-річного працівника підприємства. Стан постраждалого задовільний.