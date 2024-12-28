РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація вночі 28 грудня

Про це інформують Повітряні сили.

Спершу о 23:43 про загрозу застосування безпілотників попередили Миколаївську область. Невдовзі ворожі дрони рухались з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморського/Південного (Одещина).

О 23:51 Одеську область поінформували про загрозу застосування БПЛА, а за кілька хвилин дрони рухались на Миколаївщину з півдня, жителів Очакова попросили пройти в укриття.

О 00:12 БПЛА фіксували на півдні Миколаївщини, вони прямували на північ.

О 00:22 ворожий безпілотник рухався з півдня у напрямку Миколаєва.

О 01:14 група БПЛА рухалась південніше Миколаєва у напрямку міста.

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