"Постійні російські штурми на Донеччині та Курщині": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський 2 січня заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках фронту
Про це поінформував Володимир Зеленський.
"Кожен день – і 31 грудня, і 1 січня постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках", – сказав президент.
Також разом із головнокомандувачем обговорили захист Херсонщини. Крім того, на Курщині українські підрозділи продовжують захищати позиції. Сирський поінформував, що на цьому напрямку фіксують понад 30 російських атак щодоби.
- Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксували 140 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій ворога.
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