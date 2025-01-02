"Постійні російські штурми на Донеччині та Курщині": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Про це поінформував Володимир Зеленський.

"Кожен день – і 31 грудня, і 1 січня постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках", – сказав президент.

Також разом із головнокомандувачем обговорили захист Херсонщини. Крім того, на Курщині українські підрозділи продовжують захищати позиції. Сирський поінформував, що на цьому напрямку фіксують понад 30 російських атак щодоби.