З початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: росіяни зосередилися на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села нашої держави. Сьогодні постраждали населені пункти, серед яких Тимоновичі, Янжулівка, Карповичі, Залізний Міст, Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Сумської області", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби проводить три спроби просунутися до українських позицій в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку агресор збільшив кількість атак до шести. Атакує поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак окупантів в районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. На даний час триває бій.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. Сімнадцять разів за сьогодні там розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки та Нововасилівки. Наразі тривають ще сім боєзіткнень.

Запеклі бої відбулись на Курахівському напрямку. Поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового протягом дня відбулося 11 бойових зіткнень, три ворожі атаки тривають.

На Времівському напрямку агресор 12 разів атакував позиції українських захисників в районі Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі Новоандріївки, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку українські захисники успішно відбили одну спробу противника потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Харківському, Гуляйпільському, Сіверському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили 31 атаку загарбників, два боєзіткнення тривають дотепер.

"Крім цього, ворог завдав одного ракетного та дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням семи ракет та одинадцяти керованих бомб, та здійснив 198 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - додали у Генштабі.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.