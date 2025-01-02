Російська армія за добу на фронті втратила 1370 військових, 13 бронемашин та 20 артсистем
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1370 окупантів. Також українські захисники знищили 13 бронемашин та 20 артсистем ворога
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 792170 (+1370) осіб,
- танків ‒ 9676 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13) од,
- артилерійських систем – 21552 (+20) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+3).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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