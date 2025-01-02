За 2024 рік Україна експортувала товарів на $41 млрд, – Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За минулий, 2024 рік нам вдалося збільшити український експорт на 15%. Це плюс понад 5 мільярдів доларів до рівня 2023 року. А загалом більш ніж 41 мільярд доларів українського експорту за рік", – сказав президент.

Зеленський додав, що завданням на 2025 рік є продовжити це зростання. Він також подякував українським урядовцям, дипломатам та компаніям, які забезпечують зв'язки зі світом.