Україна наростила експорт у 2024 році: ключовим торговельним партнером залишився ЄС
У 2024 році експорт з України в грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%. Станом на 26 грудня країна експортувала 129,2 млн тонн товарів на суму $41,043 млрд
Такі попередні дані навела пресслужба Мінекономіки.
Очільниця відомства Юлія Свириденко назвала ключовою для досягнення таких результатів нормалізацію роботи морських портів України.
"Якщо у 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, то цього року – вже 87,2 млн тонн", - зазначила вона.
Транспортування товарів зазнало змін не лише кількісно, а і якісно. Хоча обсяг перевезень автомобільним транспортом у вазі зменшився, загальна вартість вантажів, що перевозилися автомобілями, зросла до 14,5 млрд доларів.
Ключовим торговельним партнером України у 2024 році залишався Європейський Союз, з яким експортовано товарів на суму 24,5 млрд доларів (на 1 млрд доларів більше, ніж у 2023 році).
Серед основних партнерів поза ЄС – Китай (2,3 млрд), Туреччина (2,1 млрд), Єгипет (1,6 млрд), Індія (986 млн) та Молдова (935 млн доларів).
Лідером експортних поставок у 2024 році стала соняшникова олія, експорт якої перевищив 5 млрд дол.
У відомстві також відзначили металургійний експорт та експорт сировини.
- У листопаді президент Володимир Зеленський заявляв, що в цілому український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах.
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