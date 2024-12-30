Україна наростила експорт у 2024 році: ключовим торговельним партнером залишився ЄС

Такі попередні дані навела пресслужба Мінекономіки.

Очільниця відомства Юлія Свириденко назвала ключовою для досягнення таких результатів нормалізацію роботи морських портів України.

"Якщо у 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, то цього року – вже 87,2 млн тонн", - зазначила вона.

Транспортування товарів зазнало змін не лише кількісно, а і якісно. Хоча обсяг перевезень автомобільним транспортом у вазі зменшився, загальна вартість вантажів, що перевозилися автомобілями, зросла до 14,5 млрд доларів.

Ключовим торговельним партнером України у 2024 році залишався Європейський Союз, з яким експортовано товарів на суму 24,5 млрд доларів (на 1 млрд доларів більше, ніж у 2023 році).

Серед основних партнерів поза ЄС – Китай (2,3 млрд), Туреччина (2,1 млрд), Єгипет (1,6 млрд), Індія (986 млн) та Молдова (935 млн доларів).

Лідером експортних поставок у 2024 році стала соняшникова олія, експорт якої перевищив 5 млрд дол.

У відомстві також відзначили металургійний експорт та експорт сировини.