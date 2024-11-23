Український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах, - Зеленський

Про це він написав у телеграм.

За словами Зеленського, за час роботи програми "Зерно з України" 20 млн людей вдалося врятувати від голоду: "І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах".

Президент підкреслив, що Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки і зберігає це значення попри повномасштабну війну.

Зеленський наголосив, що дуже важливо, щоб світ і Україна й надалі були разом у захисті продовольчої безпеки, безпеки маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів.

"Цією війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які були б дійсно далекими одна від одної. Все у світі зараз повʼязане. Ми всі однаково зацікавлені, щоб ніхто у світі не воював проти продовольства", - резюмував президент.