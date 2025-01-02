ЗСУ атакували командний пункт ворожої армії на Курщині
У четвер, 2 січня, Збройні Сили України завдали удару по командному пункту російської армії у Мар’їному на Курщині
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Там зазначили, що українські воїни вжили "всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення".
У ЗСУ пояснили, що такі вогневі ураження, в першу чергу, завдають, аби послабити здатність та бажання РФ здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.
"Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора", – додали в Генштабі.
- 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 уперше в історії уразили 2 російські гелікоптери Мі-8 за допомогою ударних морських дронів Magura V5.
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