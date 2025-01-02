ЗСУ атакували командний пункт ворожої армії на Курщині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Там зазначили, що українські воїни вжили "всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення".

У ЗСУ пояснили, що такі вогневі ураження, в першу чергу, завдають, аби послабити здатність та бажання РФ здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.

"Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора", – додали в Генштабі.