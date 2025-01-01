Якщо ЗСУ вийдуть з Курщини, є загроза, що ворожа навала перейде на Сумщину, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що росіяни сконцентрували на Курщині понад 30 тисяч військових для того, щоб витіснити наші війська, а також залучають війська з Північної Кореї
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Переконаний, що Курська операція була необхідною. Вона вирішувала як політичні, так і військові завдання. Коли ми говоримо про політичні завдання, операція відбувалась у той час, коли потрібно було вплинути на наших партнерів під час презентації Плану перемоги Володимира Зеленського, демонструючи, що ми здатні проводити наступальні операції", - пояснив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Курська операція була добре підготовлена як наступальна і розпочалася 6 серпня, в результаті чого була захоплена значна частина російської території. Потім операція перейшла до утримання плацдарму.
"Наразі маємо меншу площу території, але питання не в її розмірі, а в стратегічному значенні Курської операції, яка досі триває. Наразі ворог сконцентрував понад 30 тисяч військових для того, щоб витіснити наші війська, а також залучає війська з Північної Кореї. Нам необхідно й далі утримувати цей плацдарм, тому що ця маса ворожих сил, якщо ми почнемо відхід, дійсно є загроза, що вона перекотиться в Сумську область. Нам це абсолютно неприйнятно", - наголосив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що нашим військовим непросто, але на Курщині перебувають досвідчені бригади, відбувається ротація.
"Сподіваюся, що наше військове керівництво розуміє баланс сил і можливостей на цій ділянці фронту, яка є стратегічно важливою, а також здатне тримати баланс сил на інших напрямках", - резюмував Згурець.
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