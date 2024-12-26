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У ГУР розповіли про втрати солдатів КНДР на Курщині за останні дні

Юлія Лаврук
26 грудня, 2024 четвер
13:55
Війна з Росією армія КНДР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло про втрати північнокорейських військових на Курщині в період з 20 до 24 грудня

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Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Так, вранці 20 грудня штурмовики північнокорейської армії на одній із ділянок на Курщині зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців. 

Водночас, за інформацією ГУР, російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції. Крім того, підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.

Того ж дня внаслідок завданого Силами оборони вогневого ураження по скупченню противника в районі Новоіванівки Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими, зазначили в ГУР.

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У суботу, 21 грудня, росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством задля заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій, зазначила українська розвідка.

Наступного дня внаслідок удару ЗСУ, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії розвідники зафіксували різке зниження радіообміну між військовими КНДР.

У вівторок, 24 грудня, за інформацією ГУР, північнокорейські підрозділи вели бойові дії. Зокрема, в районі Дар’їно-Новоіванівка Курської області вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БПЛА.

Розвідники додали, що ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення  на відстані близько 1 км.

  • Президент України Володимир Зеленський за результати Ставки 23 грудня заявив, що кількість убитих та поранених північнокорейських військових у Курській області РФ вже сягнула трьох тисячі осіб.
Теги:
Новини
Росія
КНДР
російська армія
ГУР
Курськ
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