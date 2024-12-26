У ГУР розповіли про втрати солдатів КНДР на Курщині за останні дні

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Так, вранці 20 грудня штурмовики північнокорейської армії на одній із ділянок на Курщині зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців.

Водночас, за інформацією ГУР, російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції. Крім того, підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.

Того ж дня внаслідок завданого Силами оборони вогневого ураження по скупченню противника в районі Новоіванівки Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими, зазначили в ГУР.

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У суботу, 21 грудня, росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством задля заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій, зазначила українська розвідка.

Наступного дня внаслідок удару ЗСУ, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії розвідники зафіксували різке зниження радіообміну між військовими КНДР.

У вівторок, 24 грудня, за інформацією ГУР, північнокорейські підрозділи вели бойові дії. Зокрема, в районі Дар’їно-Новоіванівка Курської області вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БПЛА.

Розвідники додали, що ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько 1 км.