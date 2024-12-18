Росіяни планують використовувати військових КНДР вже на території України, - майор запасу НГУ Гетьман
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що росіяни розглядають можливість залучення військових з КНДР для участі в бойових діях на території України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Є інформація про те, що відбулися переговори щодо залучення додаткової живої сили з КНДР. Скоріш за все, росіяни планують використовувати північнокорейських військових на інших ділянках фронту, тобто вже на території України", - припустив Гетьман.
За словами майора запасу НГУ, кількість військових КНДР, які беруть участь у бойових діях на боці Росії, поступово зростає, і російська влада планує продовжувати залучати їх до своїх військових операцій.
"Однак, за планами росіян, до 20 січня вони мають повністю звільнити Курщину. Але якщо це справді заплановано, то навіщо їм додаткові сили? Для чого залучати військових із КНДР? Можна припустити, що їхня участь буде не на лінії фронту, а десь на третій лінії, тобто в тилу. Ймовірно, їх залучать до будівельних чи інженерних робіт, а російських військових із цих ділянок перекинуть на інші напрямки", - додав Гетьман.
- Служба безпеки перехопила розмови російських окупантів, які свідчать про великі втрати північнокорейських військових у Курській області.
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