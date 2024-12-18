Військові КНДР на Курщині зазнали великих утрат, - СБУ

Про це пише СБУ.

"Сили оборони України завдають серйозних утрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР", - ідеться у дописі.

Зазначається, що правоохоронці заслухали перехоплення, в якому медсестра лікарні у Московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині: "Учора поїзд був, приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 - це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо".

У наступній розмові російська медсестра розповіла, що палати в лікарнях віддають бойовикам КНДР, а поранених росіян лікують у гірших умовах: "Вони елітні чи що, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати".

Правоохоронці зауважили, що слідчі СБУ вже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за 437 статтею Кримінального кодексу України.

Участь КНДР у війні проти України

Підрозділи північнокорейської армії, які РФ залучила до війни проти України, 13 грудня привели в стан готовності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві зазначили, що командуванню підрозділів КНДР наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. Також військові з Північної Кореї днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину з них приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води.

14 грудня президент України Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини і, як наслідок, про "помітні втрати" з їхнього боку.

Того самого дня українська військова розвідка ГУР назвала чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. До того ж, за даними української сторони, солдати Кім Чен Ина помилково знищили 8 кадировців.

За інформацією розвідників, після втрат у штурмах на Курщині підрозділи армії КНДР доукомплектовують свіжим особовим складом для продовження активних бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "багато деталей" щодо знищення військових з Північної Кореї на фронті у Курській області.

Офіційний представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер підтвердив загибель військових Північної Кореї в боях у Курській області РФ.

Зокрема, 17 грудня військові 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили щонайменше 50 північнокорейських бойовиків у Курській області РФ за три дні.

Associated Press, посилаючись на високопоставленого військового посадовця, писало, що північнокорейські війська, що воюють проти України в Курській області РФ, уже втратили в бойових діях кілька сотень військових убитими й пораненими.

