Війська КНДР на Курщині зазнали перших втрат і ліквідували групу кадирівців

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Росіяни застосовують солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема, у складі морської піхоти та повітряно-десантних військах.

"Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України. Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно накрили FPV-дронами", - розповіли у ГУР.

Станом на 14 грудня орієнтовні втрати - близько 200 військовослужбовців.

"У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр. Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат". Результат ― восьмеро вбитих кадирівців", - йдеться у повідомленні.

У місцях, де розміщені бійці з КНДР, росіяни запровадили особливий режим: для допуску солдатів та офіцерів перевіряє ФСБ, вилучають телефони та інші пристрої.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

Президент Зеленський 1 листопада заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї. Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

Заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх 9 грудня розповіла, що даними за американського оборонного відомства, північнокорейські військові досі перебувають у Курській області РФ і готові вступити у бій за потреби.

ГУР МО повідомляло, що в п'ятницю, 13 грудня, підрозділи армії КНДР у Росії привели в стан готовності для безпосередньої участі в бойових діях на Курщині. Інформацією також поділився Володимир Зеленський.