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Головна Війна з Росією "Просто чекають, поки ще й військові КНДР почнуть завдавати ударів по українцях": Зеленський дорікнув США, Китаю, Німеччині та Великій Британії

"Просто чекають, поки ще й військові КНДР почнуть завдавати ударів по українцях": Зеленський дорікнув США, Китаю, Німеччині та Великій Британії

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
22:59
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону

Зміст

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 1 листопада.

"Північна Корея випробувала нову балістичну ракету. Це сталося напередодні. Рекордний час у польоті й достатня висота. А світ просто спостерігає. Спостерігає, як зростає ця загроза. КНДР навчилася робити краще артилерію. Це вже сталося завдяки співпраці з Москвою. Навчилася робити краще й ракети – це вже очевидно. Зараз, на жаль, навчиться сучасної війни. Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону. Українці будуть змушені захищатись від них. А світ буде знову спостерігати", - йдеться у відео.

Президент наголосив, що Україна неодноразово говорила, що не можна давати час таким загрозам - дозволяти Росії шукати й знаходити собі спільників.

"Що об’єднує Пхеньян із Москвою? Тільки бажання воювати. Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", - дорікнув Зеленський.

За словами президента, Україна знає всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії.

"Ця логістика має бути заблокована. Це залежить зокрема від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї. Кожен у світі, хто справді хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями. Участь Північної Кореї в цій війні у Європі – це загроза всьому світу. Загроза, яку треба зупинити", - наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

Теги:
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Китай
КНДР
Німеччина
Володимир Зеленський
США
Військові новини
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