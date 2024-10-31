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У Курську область перекинули до 8 тис. північнокорейських військових, - Блінкен

Дар'я Куркіна
31 жовтня, 2024 четвер
20:32
Війна з Росією Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ

Зміст

Про це він повідомив на пресконференції у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією Сполучених Штатів Америки, загалом у Росії наразі перебувають близько 10 тис. військовослужбовців із Північної Кореї.

"За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 тис. північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8 тис. із них було перекинуто в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", - заявив Блінкен.

Водночас держсекретар США зауважив, що РФ навчає північнокорейських військових артилерії, базовим піхотним операціям, зокрема розчищенню окопів, використання БПЛА. За словами Блінкена, це "свідчить про те, що вона (РФ, - ред.) має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях".

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
США
Ентоні Блінкен
Військові новини
Курськ
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