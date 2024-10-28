Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України, - Пентагон

КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України, - Пентагон

Дар'я Куркіна
28 жовтня, 2024 понедiлок
19:07
Війна з Росією Пентагон

Північна Корея відправила до Росії близько 10 тис. військових для навчання та подальшої участі у війні проти України

Зміст

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, передає AP.

За її словами Пхеньян відправив до РФ близько 10 тис. своїх солдатів. Там їх будуть навчати для участі в бойових діях проти України, що станеться "протягом наступних кількох тижнів". 

"Якщо ми побачимо, як війська КНДР рухаються до лінії фронту, вони будуть співучасниками війни", - заявила Сінгх.

Також вона зазначила, що північнокорейські військові передислокувалися ближче до України.

Водночас речниця Пентагону додала: глава американського міноборони Ллойд Остін обговорить зі своїм південнокорейським колегою Кім Йон Хеном ситуацію з переміщенням військових КНДР до РФ.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
Пентагон
США
Військові новини
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
28 жовтня, 2024 понедiлок
Армія РФ від вечора 27 жовтня атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Харківщині постраждали 26 людей
Автор Андрій Кокотюха
27 жовтня, 2024 неділя
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
Саломе Зурабішвілі
Автор Юлія Лаврук
26 жовтня, 2024 субота
Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
19:50
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну в атаці БПЛА на три регіони: нібито знищено 15 дронів
19:46
Хорватія
Хорватія передасть Україні 30 танків та 30 БМП
19:43
Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо
Стало відомо, яке місце посів Довбик в боротьбі за "Золотий м'яч"
19:38
Ексклюзив
Фортифікації, зуби дракона
Фортифікації та лінії оборони в Запорізькій області будуються вже рік, - депутат облради Лишенко
19:31
Рустем Умєров
ТЦК, СБУ, Нацполіція та розвідоргани обмінюватимуться інформацією: Умєров розповів про кроки для посилення військового обліку
19:24
OPINION
Що спікер Стефанчук замовив собі на день народження і чому це загрожує нацбезпеці?
19:22
Оновлено
Shahed-136
Росіяни запустили по Україні ударні БПЛА. Ситуація ввечері 28 жовтня
18:58
Оновлено
Мітинг опозиції біля будівлі парламенту. Тбілісі, 28 жовтня 2024 р.
У Тбілісі почалися протести після парламентських виборів: опозиція вимагає повторного голосування
18:52
Джо Байден
Байден достроково проголосував на виборах президента США
18:42
Оновлено
РФ протягом дня атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено двох дітей
18:36
Олександр Сирський
Сирський відвідав позиції ЗСУ в Запорізькій області: обговорив підготовку оборони в осінньо-зимовий період
18:35
Ексклюзив
корупція
У керівників МСЕК неможливо конфіскувати статки, якщо немає фактичних даних про отримання ними хабарів, - юрист Центру протидії корупції
18:33
Реал, Вінісіус Жуніор, Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Золотий м'яч - 2024": "Реал" влаштував демарш перед церемонією нагородження
18:27
військовий шпиталь
Стабілізаційні медпункти підрозділів на фронті посилять фаховими медиками
18:24
МСЕК
В уряді запевнили, що реформа МСЕК не вплине на виплати тим, хто отримав інвалідність законно
18:15
окупанти в Криму
РФ за підтримки військових КНДР у найближчі кілька днів, імовірно, розпочне наступ на Курщині, - NYT
18:03
OPINION
"Вовина тисяча": шлях до державних електронних кайданків
17:47
Ексклюзив
енергетика ЛЕП електрика
"Використовують стратегію салямі": екснардепка Войціцька про удари росіян по енергооб’єктах
17:41
Видавництво "Літера ЛТД" виправило помилку з картою України без Криму в підручниках з української мови для 7 класу
Скандал із картою України без Криму: школам почали відправляти новий наклад підручників
17:36
Трамп
"Замороження війни та гарантії від Європи": у Трампа обговорюють план врегулювання війни в Україні, - FT
17:29
на фото Мартін Гарріс
Угоди про гарантії безпеки для України не є альтернативою членству в НАТО, – посол Британії
17:26
росія, санкції
Британія запровадила санкції проти російських агентств і високопосадовців, які дестабілізують демократію в Україні
17:21
Ексклюзив
Бріджит Брінк
"Позитивно бачити, як такі випадки розкривають і вживають заходів": посолка США Брінк про справу керівниці Хмельницької МСЕК Крупи
17:07
Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"
"Лемберґ: мамцю, ну не плач" Олени Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС-2024
17:04
Інтерв’ю
"Багато акторів не мають голови": Ірма Вітовська-Ванца про відповідальність публічних людей, фільм "БожеВільні" та мову
16:52
Японія
Японія виділить Україні понад $3 млрд у межах кредиту G7 від заморожених активів Росії
16:47
Ексклюзив
ракета Х-59
Росія, ймовірно, підготувала до 150 ракет різних типів для масованого обстрілу України, - Defense Express
16:36
Екс-прем'єр Фіцо
Фіцо заявив про нову спробу замаху на нього
16:32
новини Львівщини
У Гельсінкі за позовом Нафтогазу конфіскували землю російського центру науки і культури
16:28
ЗСУ генштаб війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 92 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському напрямку
16:27
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
"Це епоха шоу-бізнесу": аналітик Костогриз про президентські вибори в США
16:25
Швейцарія
Президентка Швейцарії виступила за перегляд заборони на реекспорт зброї Україні
16:25
КНДР, Північна Корея
КНДР звинуватила Південну Корею у вторгненні дронів у її повітряний простір
16:04
МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження від російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях
16:00
OPINION
Антиамериканська коаліція де-факто сформована
15:55
Ерік тен Гаг та Руд ван Ністелрой (ліворуч)
"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера
15:44
Польща
У Польщі дипломатам генконсульства РФ у Познані наказали виїхати з країни до 30 листопада
15:25
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський прибув до Ісландії на саміт Україна - Північна Європа
15:17
відключення електроенергії
Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Дніпропетровщині
15:16
Евакуація
З прикордоння Сумщини потрібно евакуювати близько 20 тис. людей, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV