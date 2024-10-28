КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України, - Пентагон

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, передає AP.

За її словами Пхеньян відправив до РФ близько 10 тис. своїх солдатів. Там їх будуть навчати для участі в бойових діях проти України, що станеться "протягом наступних кількох тижнів".

"Якщо ми побачимо, як війська КНДР рухаються до лінії фронту, вони будуть співучасниками війни", - заявила Сінгх.

Також вона зазначила, що північнокорейські військові передислокувалися ближче до України.

Водночас речниця Пентагону додала: глава американського міноборони Ллойд Остін обговорить зі своїм південнокорейським колегою Кім Йон Хеном ситуацію з переміщенням військових КНДР до РФ.