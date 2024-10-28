КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України, - Пентагон
Північна Корея відправила до Росії близько 10 тис. військових для навчання та подальшої участі у війні проти України
Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, передає AP.
За її словами Пхеньян відправив до РФ близько 10 тис. своїх солдатів. Там їх будуть навчати для участі в бойових діях проти України, що станеться "протягом наступних кількох тижнів".
"Якщо ми побачимо, як війська КНДР рухаються до лінії фронту, вони будуть співучасниками війни", - заявила Сінгх.
Також вона зазначила, що північнокорейські військові передислокувалися ближче до України.
Водночас речниця Пентагону додала: глава американського міноборони Ллойд Остін обговорить зі своїм південнокорейським колегою Кім Йон Хеном ситуацію з переміщенням військових КНДР до РФ.
Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії
4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.
22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.
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