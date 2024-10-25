У південнокорейській розвідці заявили, що КНДР невдовзі відправить другу партію військових до Росії
У розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує направити до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей
Про це інформує Bloomberg.
За даними південнокорейської розвідки, перша група, що складається з 1500 елітних спецпризначенців, вже проходить підготовку на Далекому Сході Росії. Їхнє перевезення до порту Владивосток відбулося з 8 по 13 жовтня.
Звіт також містить дані про масштабні поставки зброї з КНДР до Росії з серпня 2022 року. Йдеться приблизно про 8 млн снарядів калібру 122 мм та 152 мм, близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкові засоби Bulsae-4. Наявність північнокорейського озброєння вже зафіксовано на полі бою в Україні. За словами південнокорейського високопосадовця, ці дані значно перевищують деякі попередні європейські оцінки.
Очікується, що після місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську, північнокорейські військові будуть направлені на фронт в Україні.
Росія, за інформацією розвідки, планує забезпечити їх зброєю, формою та фальшивими документами, за якими вони будуть мешканцями східних регіонів РФ.
Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії
Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.
22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.
Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну.
У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині.
25 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій вже 27-28 жовтня.
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