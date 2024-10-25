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У південнокорейській розвідці заявили, що КНДР невдовзі відправить другу партію військових до Росії

Марія Науменко
25 жовтня, 2024 п'ятниця
15:58
Світ армія КНДР

У розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує направити до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей

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Про це інформує Bloomberg.

За даними південнокорейської розвідки, перша група, що складається з 1500 елітних спецпризначенців, вже проходить підготовку на Далекому Сході Росії. Їхнє перевезення до порту Владивосток відбулося з 8 по 13 жовтня.

Звіт також містить дані про масштабні поставки зброї з КНДР до Росії з серпня 2022 року. Йдеться приблизно про 8 млн снарядів калібру 122 мм та 152 мм, близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкові засоби Bulsae-4. Наявність північнокорейського озброєння вже зафіксовано на полі бою в Україні. За словами південнокорейського високопосадовця, ці дані значно перевищують деякі попередні європейські оцінки.

Очікується, що після місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську, північнокорейські військові будуть направлені на фронт в Україні.

Росія, за інформацією розвідки, планує забезпечити їх зброєю, формою та фальшивими документами, за якими вони будуть мешканцями східних регіонів РФ.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив:  є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там  робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну. 

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині.

25 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій вже 27-28 жовтня.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
Війна з Росією
Військові новини
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