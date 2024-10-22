Південна Корея може відправити в Україну офіцерів у відповідь на дії КНДР, - ЗМІ

Про це повідомляє Newsweek із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Посилаючись на представника розвідки, ЗМІ пишуть, що уряд і військові Південної Кореї розглядають "план відправлення відповідної кількості персоналу, зокрема офіцерів розвідки [що спеціалізуються на Північній Кореї] та експертів із тактики противника" в Україну.

Зазначається, що південнокорейські військові зможуть проводити допити солдатів КНДР, якщо ті потраплять у полон до українських військ, або надавати послуги перекладача. Крім того, вони передадуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

Пізніше міністерство оборони Південної Кореї заявило на пресбрифінгу, що відкрито розгляне заходи з можливого постачання летальної зброї в Україну.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

21 жовтня, південнокорейський президент Юн Сок Йоль зустрівся з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі в Сеулі. Сторони домовилися співпрацювати у протидії загрозам через військові звʼязки КНДР і Росії.