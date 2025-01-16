Біатлоністи принесли Україні друге золото Універсіади-2025
У четвер, 16 січня, на зимовій Універсіаді-2025 в Турині Олександра Меркушина та Сергій Супрун здобули золото в одиночній змішаній естафеті
Про це повідомляє офіційний сайт Універсіади-2025.
Меркушина та Супрун не заробили жодного штрафного кола та використали 8 запасних патронів. Срібло здобули представники Чехії, бронзу - Польщі.
Загалом збірна України вже виграла на всесвітніх студентських спортивних іграх в Італії три нагороди, усі їх вибороли біатлоністи. Раніше Богдан Борковський здобув золото в короткій індивідуальній гонці на 15 км, а Дарина Чалик отримала бронзу на дистанції 12,5 км.
Універсіада-2025
Турин, Італія
16 січня
Біатлон
Одиночна змішана естафета
1. Україна - 39.52,5 (0 штрафних кіл + 8 запасних патронів)
2. Чехія - відставання 16,7 (1+4)
3. Польща - 23,2 (1+9)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.16 Купівля 42.16Продаж 42.77
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.16
- Актуальне
- Важливе