Біатлоністи принесли Україні друге золото Універсіади-2025

Про це повідомляє офіційний сайт Універсіади-2025.

Меркушина та Супрун не заробили жодного штрафного кола та використали 8 запасних патронів. Срібло здобули представники Чехії, бронзу - Польщі.

Загалом збірна України вже виграла на всесвітніх студентських спортивних іграх в Італії три нагороди, усі їх вибороли біатлоністи. Раніше Богдан Борковський здобув золото в короткій індивідуальній гонці на 15 км, а Дарина Чалик отримала бронзу на дистанції 12,5 км.

Універсіада-2025

Турин, Італія

16 січня

Біатлон

Одиночна змішана естафета

1. Україна - 39.52,5 (0 штрафних кіл + 8 запасних патронів)

2. Чехія - відставання 16,7 (1+4)

3. Польща - 23,2 (1+9)