За програмою "Національний кешбек" українці накопичили 1 млрд грн

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

З цієї суми майже 400 млн грн, накопичених за вересень-листопад, вже перераховано українцям на картки для виплат. Кешбек, накопичений за грудень і січень, виплатять наприкінці лютого 2025 року.

"Програма продовжує демонструвати динаміку зростання – до неї долучається дедалі більше громадян різних вікових груп. Цьому сприяє також активне залучення банків: з моменту запуску програми їхня кількість зросла вдвічі – з 10 до 20", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

У відомстві додали, що станом на сьогодні активними користувачами програми є майже 4,7 млн громадян, з них 65% – жінки, 35% – чоловіки.