За програмою "Національний кешбек" українці накопичили 1 млрд грн
За час дії програми "Національний кешбек" українці накопичили 1 млрд грн за придбання товарів вітчизняного виробництва
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
З цієї суми майже 400 млн грн, накопичених за вересень-листопад, вже перераховано українцям на картки для виплат. Кешбек, накопичений за грудень і січень, виплатять наприкінці лютого 2025 року.
"Програма продовжує демонструвати динаміку зростання – до неї долучається дедалі більше громадян різних вікових груп. Цьому сприяє також активне залучення банків: з моменту запуску програми їхня кількість зросла вдвічі – з 10 до 20", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
У відомстві додали, що станом на сьогодні активними користувачами програми є майже 4,7 млн громадян, з них 65% – жінки, 35% – чоловіки.
- За програмою "Національний кешбек" за грудень українці накопичили на 180 млн більше, ніж у листопаді.
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