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Головна Економіка За програмою "Національний кешбек" українці накопичили 1 млрд грн

За програмою "Національний кешбек" українці накопичили 1 млрд грн

Юлія Лаврук
16 січня, 2025 четвер
16:26
Економіка національний кешбек

За час дії програми "Національний кешбек" українці накопичили 1 млрд грн за придбання товарів вітчизняного виробництва

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

З цієї суми майже 400 млн грн, накопичених за вересень-листопад, вже перераховано українцям на картки для виплат. Кешбек, накопичений за грудень і січень, виплатять наприкінці лютого 2025 року.

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"Програма продовжує демонструвати динаміку зростання – до неї долучається дедалі більше громадян різних вікових груп. Цьому сприяє також активне залучення банків: з моменту запуску програми їхня кількість зросла вдвічі – з 10 до 20", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

У відомстві додали, що станом на сьогодні активними користувачами програми є майже 4,7 млн громадян, з них 65% – жінки, 35% – чоловіки.

  • За програмою "Національний кешбек" за грудень українці накопичили на 180 млн більше, ніж у листопаді.
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Суспільство
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