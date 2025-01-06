Національний кешбек: у грудні українці накопичили майже на 50 млн більше, ніж за попередні три місяці разом узяті

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Програма "Національний кешбек" демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 млн грн кешбеку, що майже на 50 млн більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.

За її даними, найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Водночас чиновниця відзначила збільшення кількості користувачів програми серед людей старшого віку.

"У програмі беруть участь представники різних вікових груп. Ми бачимо, що дедалі більше людей старшого віку долучаються до програми, а це свідчить про її зручність і доступність для всіх громадян", - сказала вона.

"Важливо, що програма підтримує як споживачів, так і національних виробників, створюючи додатковий стимул для громадян віддавати перевагу українським товарам", - додала Свириденко.

У Мінекономіки нагадали, що виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу.

Кількість виробників, що приєдналися до програми, наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тис. товарів українського виробництва. Також у відомстві зазначили, що до програми станом на зараз долучилися вже 17 банків.

Уряд на засіданні 20 серпня 2024 року схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

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