Національний кешбек: у грудні українці накопичили майже на 50 млн більше, ніж за попередні три місяці разом узяті
За програмою "Національний кешбек" за грудень українці накопичили на 180 млн більше, ніж у листопаді. Водночас це на 50 млн грн більше, ніж за попередні три місяці
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Програма "Національний кешбек" демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 млн грн кешбеку, що майже на 50 млн більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.
За її даними, найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Водночас чиновниця відзначила збільшення кількості користувачів програми серед людей старшого віку.
"У програмі беруть участь представники різних вікових груп. Ми бачимо, що дедалі більше людей старшого віку долучаються до програми, а це свідчить про її зручність і доступність для всіх громадян", - сказала вона.
"Важливо, що програма підтримує як споживачів, так і національних виробників, створюючи додатковий стимул для громадян віддавати перевагу українським товарам", - додала Свириденко.
У Мінекономіки нагадали, що виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу.
Кількість виробників, що приєдналися до програми, наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тис. товарів українського виробництва. Також у відомстві зазначили, що до програми станом на зараз долучилися вже 17 банків.
- Уряд на засіданні 20 серпня 2024 року схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
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