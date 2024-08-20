"Національний кешбек": українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Кошти, отримані у межах кешбека можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інше. Також гроші можна задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.

У Міністерстві зазначають, що максимальний обсяг кешбека на місяць становить 3 тисячі гривень. Відповідна програма запрацює вже 2 вересня цього року.

"Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ", - наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

У Мінсоцполітики наголошують, що кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна. Перевірити, чи є кешбек на товар можна буде у конкретному магазині або на сайті програми.

Як отримати кешбек

Для того, щоб отримувати кешбек, необхідно буде відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Також потрібно дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток, і далі у застосунку Дія обрати послугу "Національний кешбек".

"Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо", - пояснюють у Міністерстві.

Зазначимо, що використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.