За програмою єОселя від початку року українці взяли кредитів на 10 млрд грн

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"З початку року понад 3 тисячі військовослужбовців та силовиків змогли взяти пільговий кредит під 3% та покращити умови проживання. Також такий кредит отримали понад тисяча медиків, педагогів і науковців. Інші категорії громадян також можуть придбати житло на вигідних умовах – з початку року доступні кредити під 7% взяли півтори тисячі українців без власного житла та більш як 350 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів", - розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Читайте також: Іпотека під нуль відсотків: як купити житло за програмою єОсел

У відомстві підкреслили, що від старту програми кредити отримала 12 221 українська родина на понад 19,4 млрд грн.

Водночас минулого тижня кредити на придбання житла, загальна сума яких становить 276 млн грн, отримали 163 сімʼї.

"На вторинному ринку придбали житло 115 українців, на первинному ринку – 48, з яких 15 об’єктів перебувають на стадії будівництва", - підсумували у повідомленні.