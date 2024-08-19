За програмою єОселя від початку року українці взяли кредитів на 10 млрд грн
З початку цього року в Україні видали 5 896 кредитів загальною вартістю 10 млрд грн за програмою доступних кредитів на придбання житла "єОселя"
Про це повідомляє Міністерство економіки.
"З початку року понад 3 тисячі військовослужбовців та силовиків змогли взяти пільговий кредит під 3% та покращити умови проживання. Також такий кредит отримали понад тисяча медиків, педагогів і науковців. Інші категорії громадян також можуть придбати житло на вигідних умовах – з початку року доступні кредити під 7% взяли півтори тисячі українців без власного житла та більш як 350 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів", - розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
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У відомстві підкреслили, що від старту програми кредити отримала 12 221 українська родина на понад 19,4 млрд грн.
Водночас минулого тижня кредити на придбання житла, загальна сума яких становить 276 млн грн, отримали 163 сімʼї.
"На вторинному ринку придбали житло 115 українців, на первинному ринку – 48, з яких 15 об’єктів перебувають на стадії будівництва", - підсумували у повідомленні.
- 22 лютого Верховна Рада ухвалила закон, за яким українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".
- 13 серпня уряд ухвалив зміни до програми "єОселя", яка дозволяє різним категоріям українців взяти кредит на житло на пільгових умовах: громадянам до 25 років перший внесок зменшили до 10%.
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