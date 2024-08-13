"єОселя": для українців до 25 років перший внесок зменшили до 10%

Про це інформує Урядовий портал, посилаючись на слова прем'єра Дениса Шмигаля.

Вказано, що йдеться про зменшення першого іпотечного внеску для громадян віком до 25 років включно до 10%.

"Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", - сказав Шмигаль.

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Загалом, програмою єОселя скористалися понад 12 тисяч українських родин.