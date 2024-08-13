"єОселя": для українців до 25 років перший внесок зменшили до 10%
Уряд ухвалив зміни до програми єОселя, яка дозволяє різним категоріям українців взяти кредит на житло на пільгових умовах: громадянам до 25 років перший внесок зменшили до 10%
Про це інформує Урядовий портал, посилаючись на слова прем'єра Дениса Шмигаля.
Вказано, що йдеться про зменшення першого іпотечного внеску для громадян віком до 25 років включно до 10%.
"Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", - сказав Шмигаль.
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Загалом, програмою єОселя скористалися понад 12 тисяч українських родин.
- 22 лютого Верховна Рада ухвалила закон, за яким українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат єВідновлення для купівлі домівки за програмою єОселя.
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