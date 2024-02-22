Рада ухвалила закон, що дозволяє використати сертифікат єВідновлення для купівлі житла за програмою єОселя

Про це в телеграм повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на 2 мільйони гривень. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує 3 мільйони. Раніше в такому разі потрібно було відразу доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло. Тепер можна частину суми угоди покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя", - пояснює урядовець.

Він додає, що кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, учителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла — 7%.

Також він нагадує, що на обидві програми можна зареєструватись через Дію.