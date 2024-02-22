Рада ухвалила закон, що дозволяє використати сертифікат єВідновлення для купівлі житла за програмою єОселя
Верховна Рада ухвалила закон, за яким українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат єВідновлення для купівлі домівки за програмою єОселя
Про це в телеграм повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на 2 мільйони гривень. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує 3 мільйони. Раніше в такому разі потрібно було відразу доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло. Тепер можна частину суми угоди покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя", - пояснює урядовець.
Він додає, що кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, учителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла — 7%.
Також він нагадує, що на обидві програми можна зареєструватись через Дію.
- Сьогодні, 22 лютого, Рада ухвалила закон "Про оборонні закупівлі", який врегульовує питання прибутків підприємств ОПК. Також закон про прозорість місцевого самоврядування.
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