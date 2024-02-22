Рада ухвалила законопроєкт "Про оборонні закупівлі", який врегульовує питання прибутків підприємств ОПК
Верховна Рада 259 голосами підтримала законопроєкт "Про оборонні закупівлі", який має удосконалити правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях між Держаудитслужбою та постачальниками - підприємствами ОПК
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
"Сьогодні Рада нарешті, через рік, прийняла в цілому законопроєкт, який вирішує ту проблему між ДАСУ та постачальникам по військовим закупівлям. Щодо рівня прибутку", - написав він.
За словами народної депутатки Ірини Геращенко, законопроєктом передбачено: якщо товари для оборонних чи безпекових потреб придбали за неконкурентною процедурою або без процедури закупівель - рівень прибутку не може перевищувати граничної межі, яку встановив уряд.
У разі, коли Кабмін не встановив такий граничний рівень прибутку - ціну слід визначати згідно з пропозицією виконавця, проте з урахуванням прибутку.
Також Геращенко стверджує, що законопроєкт має розв'язати проблеми, створені "сумнозвісною Постановою КМУ №335".
"Згідно з якою ДАСУ заявила, що постачальники техніки, зброї, обладнання військовим мають повернути бюджету прибуток, закладений в контракти. Сподіваємося, це вирішить проблему з кримінальними справами проти доброчесних підприємств, які працюють на ОПК", - додає народна депутатка.
Реакція Національної асоціації підприємств оборонної промисловості
У Національній асоціації підприємств оборонної промисловості України заявили, що ухваливши цей законопроєкт, держава "зробила крок для забезпечення виробникам озброєння сприятливих умов для роботи та розвитку".
"Документ має остаточно виправити ситуацію, яка виникла між українськими підприємствами ОПК і Державною аудиторською службою. Нагадаємо, що, згідно з позицією органів контролю, оборонні компанії мали працювати без прибутку", - йдеться в повідомленні.
- 1 лютого уряд затвердив постанову, згідно з якою оборонні закупівлі відбуватимуться через систему публічних закупівель Prozorro. Це дасть змогу встановити конкурентну процедуру та прозоре ціноутворення.
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